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В Волгоградской области РФ заключенные захватили заложников — есть жертвы

23 августа 2024 15:53
Галина Шподарева - редактор
В российской колонии заключенные взяли захвативших заложников — есть убитые и раненые
Захват заложников в русской колонии. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В России, в Волгоградской области, заключенные захватили заложников в колонии строгого режима №19 в городе Суровикино. По предварительным данным, бунт начался во время заседания дисциплинарной комиссии. Сообщается о погибших и раненых. —

О захвате заложников в колонии Волгоградской области сообщает ряд российских Telegrsm-каналов.

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На видео из захваченной колонии, которое распространяется по соцсетям, видно четырех заложников в форме охранников. Трое не подают признаков жизни, четвертый ранен. Четверо вооруженных ножами нападающих называют себя "моджахедами Исламского государства".

Увлечения подтвердили в региональном управлении Федеральной службе исполнения наказаний. Сообщается, что "проводятся мероприятия по освобождению заложников". Сколько людей восторженно — неизвестно. Baza утверждает, что пяти заложникам, включая начальника колонии Андрея Девятова, удалось скрыться. Девятов находится в реанимации, говорится в публикации.

В Волгоградской области РФ заключенные захватили заложников - есть жертвы - фото 1
Обстоятельства бунта в русской колонии. Фото: скриншот

К колонии стянут спецназ. Сообщается, что террористы потребовали 2 млн долларов и вертолет. Они заставили заложника обратиться к Владимиру Путину с просьбой выполнить их требования. Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников. На место выехала группа центрального аппарата ФСИН.

В Волгоградской области РФ заключенные захватили заложников - есть жертвы - фото 2
Захват заложников в русской колонии. Фото: скриншот

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16:23 Атака на Купянск-Узловой — в Харьковской прокуратуре выяснили, какое оружие использовала Россия

16:22 В сети показали эффектное сбивание вражеского дрона-камикадзе бойцами ПВО Украины

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

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