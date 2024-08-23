У російській колонії в'язні взяли захопили заручників — є вбиті та поранені

Захоплення заручників в російській колонії. Фото: скриншот

У Росії, в Волгоградській області, ув’язнені захопили заручників в колонії суворого режиму №19 у місті Суровікіно. За попередніми даними, бунт розпочався під час засідання дисциплінарної комісії. Повідомляється про загиблих та поранених.

Про захоплення заручників в колонії Волгоградської області повідомляє низка російських Telegrsm-каналів.

Читайте також:

Бунт в'язнів в російській колонії — що відомо

На відео із захопленої колонії, яке шириться соцмережами, видно чотирьох заручників у формі охоронців. Троє не подають ознак життя, четвертого поранено. Четверо озброєних ножами нападників називають себе "моджахедами Ісламської держави".

Захоплення підтвердили в регіональному управлінні Федеральній службі виконання покарань. Повідомляють, що "проводяться заходи щодо звільнення заручників". Скільки людей захоплено — невідомо. Baza стверджує, що п'ятьом заручникам, включаючи начальника колонії Андрія Дев'ятова, вдалося втекти. Дев'ятов перебуває у реанімації, йдеться у публікації.

Обставини бунту в російській колонії. Фото: скриншот

До колонії стягнуто спецназу. Повідомляється, що терористи зажадали 2 млн доларів та вертоліт. Вони змусили заручника звернутися до Володимира Путіна з проханням виконати їхні вимоги. Порушено кримінальну справу за фактом захоплення заручників. На місце виїхала група центрального апарату ФСВП.