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У Ростовській області в’язні захопили в заручники двох працівників СІЗО

16 червня 2024 11:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Ростовській області в’язні захопили заручників і вимагають свободи — деталі
СІЗО оточили співробітники ОМОНу. Фото: скриншот відео росЗМІ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Ростовській області шестеро ув'язнених СІЗО-1 взяли в заручники двох працівників ізолятора. Зловмисники вимагають транспорт, зброю та можливість покинути ізолятор. За даними ЗМІ, щонайменше троє з них засуджені за тероризм та зв'язки з ІДІЛ. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що сталося

Вранці 16 червня управління ФСВП Росії у Ростовській області повідомило, що ув'язнені однієї з камер взяли у заручники двох співробітників СІЗО-1. За їніми даними, в'язні захопили начальника оперативного управління та молодшого чергового.

У Ростовській області в’язні захопили в заручники двох працівників СІЗО - фото 1
Допис ФСВП Росії. Фото: скриншот

У росЗМІ повідомляють, що шестеро обвинувачених, які перебували у слідчому ізоляторі, вибили шибки у своїй камері і проникли в чергову частину. Там вони взяли в заручники двох співробітників.

Стали відомі імена імовірних причетних 

Baza опублікувала дані п'яти осіб, як стверджується, причетних до захоплення заручників.

У Ростовській області в’язні захопили в заручники двох працівників СІЗО - фото 2
Ув'язнені записали відео звернення із вимогами. Фото:112

Трійка ув'язнених — Гіреєв, Ціцкієв та Акієв опинилися за ґратами у грудні 2023 року. Їх засудили за членство в терористичній організації ІДІЛ, а також за планування теракту. Як встановило слідство, вони збиралися напасти на будівлю Верховного суду Карачаєво-Черкесії.

Терористи записали кілька відеоповідомлень. На кадрах видно, що вони озброєні ножами та заточками. Вони підтвердили, що є членами ІДІЛ і кажуть, що захоплення заручників не було спонтанним.

За попередньою інформацією, пише Baza, ув'язнені вимагають машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора в обмін на звільнення заручників.

Наразі до СІЗО-1 прибули співробітники ОМОН, територія навколо оточена. Також у Ростов вилетіли співробітники центрального апарату ФСВП Росії.

Нагадаємо, у Ростовській області на території військового містечка в Міллерово вибухнув автомобіль начальника штабу військової частини Вадима Собеського. Імовірно, в автомобілі було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Раніше ми писали, що українські безпілотники у ніч проти п'ятниці, 14 червня, атакували російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Об'єкт розташований на відстані близько 270 кілометрів від лінії фронту.

в'язниця
поліція
Росія
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заручники
війна

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