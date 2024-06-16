В Ростовской области заключенные захватили заложников и требуют свободы

СИЗО оцепили сотрудники ОМОНа. Фото: скриншот видео росСМИ

В Ростовской области шесть заключенных СИЗО-1 взяли в заложники двух работников изолятора. Злоумышленники требуют транспорта, оружия и возможности покинуть изолятор. По данным СМИ, по меньшей мере три из них осуждены за терроризм и связи с ИГИЛ.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Что произошло

Утром 16 июня управление ГУФСИН России в Ростовской области сообщило, что заключенные одной из камер взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1. По их данным, заключенные захватили начальника оперативного управления и младшего дежурного.

Сообщение ГУФСИН России. Фото: скриншот

В росСМИ сообщают, что шесть обвиняемых, находившиеся в следственном изоляторе, выбили стекла в своей камере и проникли в дежурную часть. Там они взяли в заложники двух сотрудников.

Стали известны имена вероятных причастных

Baza опубликовала данные пяти человек, как утверждается, причастных к захвату заложников.

Заключенные записали видео обращение с требованиями. Фото:112

Тройка заключенных — Гиреев, Цицкиев и Акиев оказались за решеткой в декабре 2023 года. Их осудили за членство в террористической организации ИГИЛ, а также за планирование теракта. Как установило следствие, они собирались напасть на здание Верховного суда Карачаево-Черкесии.

Террористы записали несколько видеосообщений. На кадрах видно, что они вооружены ножами и заточками. Они подтвердили, что являются членами ИГИЛ и говорят, что захват заложников не был спонтанным.

По предварительной информации, пишет Baza , заключенные требуют машину, оружие и возможность выехать из изолятора в обмен на освобождение заложников.

В СИЗО-1 прибыли сотрудники ОМОН, территория вокруг окружена. Также в Ростов вылетели сотрудники центрального аппарата ГУФСИН России.

Напомним, в Ростовской области на территории военного городка в Миллерово взорвался автомобиль начальника штаба воинской части Вадима Собеского. Вероятно, в автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство.

Ранее мы писали, что украинские беспилотники в ночь на пятницу, 14 июня, атаковали российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Объект расположен на расстоянии около 270 км от линии фронта.