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У Ростовській області вибухнуло авто начальника штабу військової частини —росЗМІ

15 червня 2024 14:04
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Ростовській області підірвали авто з начальником військової частини РФ
Палаюче авто. Фото: 1rnd.ru
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Ростовській області на території військового містечка в Міллерово вибухнув автомобіль начальника штабу військової частини Вадима Собеського. Імовірно, в автомобілі було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У РФ у Ростовській області вибухнув автомобіль. За попередніми даними росЗМІ, він належить начальнику штабу військової частини Вадиму Собеському, який знаходився в авто.

"Вибух стався вранці 14 червня у кварталі імені маршала Єфімова у Міллеровому. Начальник штабу військової частини підполковник Вадим Собеський їхав на своїй Volvo, як раптом автомобіль загорівся. Військовий спішно покинув машину і залишився неушкодженим", — йдеться в повідомленні.

Автомобіль загасили та почали встановлювати причини вибуху. Спершу слідчі припустили, що причиною пожежі стала несправність газового обладнання.

Проте пізніше, під час огляду місця події, було виявлено предмети, схожі на частини саморобного вибухового пристрою. Навколо машини також були виявлені металеві кульки діаметром 4 мм, які могли бути використані як вражаючі елементи.

"За фактом події органами слідчого управління СК Росії у Ростовській області порушено кримінальну справу щодо замаху на вбивство", — зазначили у Слідчому комітеті РФ.

У Ростовській області вибухнуло авто начальника штабу військової частини —росЗМІ - фото 1
Допис Слідчого комітету РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 15 червня заявили про вибухи та збиття дронів у Ростовській області. Вони кажуть про роботу протиповітряної оборони в районі міста Кам'янськ-Шахтинський. Там розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня країни-агресора.

Раніше ми писали, що українські безпілотники у ніч проти п'ятниці, 14 червня, атакували російський аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Об'єкт розташований на відстані близько 270 кілометрів від лінії фронту.

пожежа
Росія
вибух
війна
автомобіль
офіцери

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