В Ростовской области взорвали авто с начальником воинской части РФ

Горящее авто. Фото: 1rnd.ru

В Ростовской области на территории военного городка в Миллерово взорвался автомобиль начальника штаба воинской части Вадима Собеского. Вероятно, в автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщают РосСМИ.

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В РФ в Ростовской области взорвался автомобиль. По предварительным данным росСМИ он принадлежит находившемуся в авто начальнику штаба воинской части Вадиму Собескому.

"Взрыв произошел утром 14 июня в квартале имени маршала Ефимова в Миллерово. Начальник штаба воинской части подполковник Вадим Собеский ехал на своей Volvo, как вдруг автомобиль загорелся. Военный спешно покинул машину и остался невредимым", — говорится в сообщении.

Автомобиль был потушен, после чего начали устанавливать причины взрыва. Сначала следователи полагали, что причиной пожара стала неисправность газового оборудования.

Однако позже при осмотре места происшествия были обнаружены предметы, похожие на части самодельного взрывного устройства. Вокруг машины были обнаружены металлические шарики диаметром 4 мм, которые могли быть использованы как поражающие элементы.

"По факту происшествия органами следственного управления СК России в Ростовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство", — отметили в Следственном комитете РФ.

Сообщение Следственного комитета РФ. Фото: скриншот

Напомним, россияне в ночь на 15 июня заявили о взрывах и сбитии дронов в Ростовской области. Они говорят о работе противовоздушной обороны в районе Каменска-Шахтинского. Там расположено одно из крупнейших химических предприятий юга страны-агрессора.

Ранее мы писали, что украинские беспилотники в ночь на пятницу, 14 июня, атаковали российский аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Объект расположен на расстоянии около 270 километров от линии фронта.