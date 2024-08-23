У колонії в Суровікіно один із в'язнів може мати при собі вибухівку

Терорист в жилеті. Фото: росЗМІ

У Волгоградській області Росії в'язні колонії суворого режиму захопили заручників. Один із них, ймовірно, одягнений у "жилет смертника".

Про це пишуть низка російських Telegram-каналів.

Читайте також:

Бунт в'язнів у колонії в Суровікіно

ЗМІ пишуть, що один із терористів, ймовірно одягнений у жилет із саморобним вибуховим пристроєм. У руках він тримає предмет, схожий на детонатор. Звідки в колонії могли взятися вибухонебезпечні та горючі речовини — невідомо.

В'язень у жилеті. Фото: росЗМІ

В'язень у жилеті. Фото: росЗМІ

Як відомо, бунт ув'язнених стався під час засіда ння дисциплінарної комісії. На низці опублікованих відео видно закривавлені тіла працівників колонії, яких поранили та вбили самі в'язні.

Четверо нападників з ножами в руках назвали себе "моджахедами Ісламської держави". Водночас інцидент підтвердили в регіональному управлінні Федеральній службі виконання покарань. За їх словами, наразі "проводяться заходи щодо звільнення заручників".

Крім того, точна кількість заручників поки що невідома, однак п'ятьом особам, включаючи начальника колонії Андрія Дев'ятова, вдалося втекти. На місце приїхав спецназ, натомість в'язні вимагають два мільйона доларів та вертоліт. Для цього одного із поранених заручників вони змусили звернутися до Володимира Путіна з проханням виконати їхні вимоги.