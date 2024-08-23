У місті Суровікіно в колонії №19 ліквідували терористів, які захопили територію

Російський спецназ ліквідував в'язнів, які захопили колонію — один із них хотів себе підірвати
У Волгоградській області Росії в'язні колонії суворого режиму у п'ятницю, 23 серпня, захопили заручників. Один із них одягнув на себе жилет, начинений вибухівкою, але не зміг його підірвати — ув'язненого ліквідував спецназ.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Захоплення колонії в Суровікіно
Російські медіа писали, що один із терористів — 23-річний уродженець Таджикистану Рустамчон Наврузі, одягнув на себе жилет із саморобним вибуховим пристроєм. Але під час того, як він намагався себе підірвати, система не спрацювала — снайпери СОБРу ліквідували в'язня.
Після цього на територію колонії увійшов спецназ Федеральної служби покарань Росії та зачистив територію.
Відомо, що штурм колонії №19 тривав пів години: операція розпочалася о 16:00 та завершилася о 16:30. Загалом було ліквідовано чотирьох терористів, всіх заручників звільнили.
Крім того, відомо про трьох співробітників колонії, які загинули внаслідок теракту в'язків.
Читайте Новини.LIVE!