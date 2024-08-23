У місті Суровікіно в колонії №19 ліквідували терористів, які захопили територію

Терористи в колонії. Фото: скриншот з відео

У Волгоградській області Росії в'язні колонії суворого режиму у п'ятницю, 23 серпня, захопили заручників. Один із них одягнув на себе жилет, начинений вибухівкою, але не зміг його підірвати — ув'язненого ліквідував спецназ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Російські медіа писали, що один із терористів — 23-річний уродженець Таджикистану Рустамчон Наврузі, одягнув на себе жилет із саморобним вибуховим пристроєм. Але під час того, як він намагався себе підірвати, система не спрацювала — снайпери СОБРу ліквідували в'язня.

В'язень у жилеті. Фото: росЗМІ

Після цього на територію колонії увійшов спецназ Федеральної служби покарань Росії та зачистив територію.

Відомо, що штурм колонії №19 тривав пів години: операція розпочалася о 16:00 та завершилася о 16:30. Загалом було ліквідовано чотирьох терористів, всіх заручників звільнили.

Крім того, відомо про трьох співробітників колонії, які загинули внаслідок теракту в'язків.