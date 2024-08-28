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В Ізраїлі хлопчик розбив глечик, якому щонайменше 3500 років — що сказали в музеї

28 серпня 2024 17:12
Галина Шподарева - редактор
В Ізраїлі дитина розбила в музеї старовинний глек — скільки років було знищеному артефакту
Постраждалий глечик у музеї Гехта. Фото: CNN
Галина Шподарева - редактор

В археологічному музеї в Хайфі 4-річний хлопчик випадково розбив глечик бронзового віку. Стародавній артефакт, якому, за оцінками експертів, щонайменше 3500 років, був виставлений без скляної вітрини біля входу до установи. 

Про це повідомило видання CNN у середу, 28 серпня. 

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Глек до інциденту (на фото праворуч). Фото: CNN  

Знищення артефакту в музеї в Ізраїлі

За словами батька дитини, його син "злегка потягнув глек", тому що йому було "цікаво, що там всередині". Чоловік додав, що був шокований, побачивши свого сина біля розбитого артефакту, і спочатку подумав: "Це зробила не моя дитина".

Тим часом у музеї Хехта заявили, що артефакти мають бути доступними для громадськості.

"Музей вважає, що є особливий шарм у тому, щоб побачити археологічну знахідку без будь-яких перешкод", — йдеться в заяві.

Традиції будуть дотримуватися й надалі, попри інцидент. Директор музею Інбал Рівлін запросила хлопчика і його матір, яка також була присутня під час інциденту, повернутися до музею на приватну екскурсію.

"Музей — це не мавзолей, а живе місце, відкрите для сімей і доступне. Ми звертаємося до батьків: "Не бійтеся. Такі речі трапляються. Ми полагодимо глек і поставимо її на місце", — сказали керівниця закладу. 

Цінність експоната

У музеї вважають, що артефакт датується між 2200 і 1500 роками до нашої ери. За часів правління царя Давида і царя Соломона, які правили царством стародавнього Ізраїлю та Юдеї в 10 столітті до н.е., він міг використовуватися для зберігання і транспортування рідин, таких як вино або оливкова олія.

Хоча археологи вже знаходили подібні посудини в минулому, більшість з них були розбиті або неповні, повідомляють у музеї. Той факт, що виставлений предмет був знайдений неушкодженим, робить його "вражаючою знахідкою", додали в музеї.

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