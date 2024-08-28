В Израиле ребенок разбил в музее старинный кувшин — сколько лет было уничтоженному артефакту

Пострадавший кувшин в музее Гехта. Фото: CNN

В археологическом музее в Хайфе 4-летний мальчик случайно разбил кувшин бронзового века. Древний артефакт, которому, по оценкам экспертов, не менее 3500 лет, был выставлен без стеклянной витрины у входа в учреждение.

Об этом сообщило издание CNN в среду, 28 августа.

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Кувшин до инцидента (на фото справа). Фото: CNN

Уничтожение артефакта в музее в Израиле

По словам отца ребенка, его сын "слегка потянул кувшин", потому что ему было "интересно, что там внутри". Мужчина добавил, что был шокирован, увидев своего сына у разбитого артефакта, и сначала подумал: "Это сделал не мой ребенок".

Тем временем в музее Хехта заявили, что артефакты должны быть доступны общественности.

"Музей считает, что есть особый шарм в том, чтобы увидеть археологическую находку без каких-либо препятствий", — говорится в заявлении.

Традиции будут соблюдаться и дальше, несмотря на инцидент. Директор музея Инбал Ривлин пригласила мальчика и его мать, также присутствовавшую во время инцидента, вернуться в музей на частную экскурсию.

"Музей — это не мавзолей, а живое место, открытое для семей и доступное. Мы обращаемся к родителям: "Не бойтесь. Такие вещи случаются. Мы починим кувшин и поставим ее на место", — сказали руководитель заведения.

Ценность экспоната

В музее полагают, что артефакт датируется между 2200 и 1500 годами до нашей эры. Во времена правления царя Давида и царя Соломона, правивших царством древнего Израиля и Иудеи в 10 веке до н.э., он мог использоваться для хранения и транспортировки жидкостей, таких как вино или оливковое масло.

Хотя археологи уже находили подобные сосуды в прошлом, большинство из них были разбиты или неполны, сообщают в музее. Тот факт, что выставленный предмет был найден невредимым, делает его "поразительной находкой", добавили в музее.