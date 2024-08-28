Президент Фінляндії Стубб зробив заяву щодо постачання Україні зброї

Александер Стубб. Фото: flickr.com

Президент Фінляндії заявив, що постачання зброї Україні потрібно не припиняти заради майбутнього миру. Водночас Александер Стубб не бачить достатніх підстав для відправки фінської високоточної далекобійної зброї в Україну.

Про це повідомило фінське видання Yle у середу, 28 серпня.

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Погляд президента Фінляндії на ситуацію в Україні

За словами президента Фінляндії, найкращий спосіб досягти миру — це продовжувати постачати зброю Україні.

Водночас Александер Стубб не бачить достатніх підстав для відправлення фінської високоточної далекобійної зброї в Україну. Серед причин такого рішення він назвав роль Фінляндії в оборонній війні як західного сусіда Росії.

Загалом, на думку президента Фінляндії, становище України покращилося порівняно з весною. Наприклад, ЗСУ розпочали операцію в Курській області РФ.

"Україна змогла створити нестабільність у Росії та викликати недовіру до неї. Це завжди добре з погляду військової стратегії", — сказав Стубб.

Ситуація на кордоні Фінляндії з Росією

Голова держави вважає, що наразі ситуація на кордоні Фінляндії та Росії спокійна. Однак, попри це, передумов для його відкриття немає.

"Росіяни дали нам ясно зрозуміти, що все продовжиться в тому ж дусі, якщо кордон відкриється", — сказав президент.

За словами Стубба, розвіддані, отримані на початку літа, про те, що Росія може спрямувати людей до кордону, ніяк не змінилися.