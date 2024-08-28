Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Президент Фінляндії заявив, що миру можна досягти, якщо й надалі постачати зброю Україні arrow

Президент Фінляндії заявив, що миру можна досягти, якщо й надалі постачати зброю Україні

28 серпня 2024 20:28
Галина Шподарева - редактор
Президент Фінляндії Стубб зробив заяву щодо постачання Україні зброї
Александер Стубб. Фото: flickr.com
Галина Шподарева - редактор

Президент Фінляндії заявив, що постачання зброї Україні потрібно не припиняти заради майбутнього миру. Водночас Александер Стубб не бачить достатніх підстав для відправки фінської високоточної далекобійної зброї в Україну.

Про це повідомило фінське видання Yle у середу, 28 серпня. 

Читайте також:

Погляд президента Фінляндії на ситуацію в Україні

За словами президента Фінляндії, найкращий спосіб досягти миру — це продовжувати постачати зброю Україні.

Водночас Александер Стубб не бачить достатніх підстав для відправлення фінської високоточної далекобійної зброї в Україну. Серед причин такого рішення він назвав роль Фінляндії в оборонній війні як західного сусіда Росії.

Загалом, на думку президента Фінляндії, становище України покращилося порівняно з весною. Наприклад, ЗСУ розпочали операцію в Курській області РФ.

"Україна змогла створити нестабільність у Росії та викликати недовіру до неї. Це завжди добре з погляду військової стратегії", — сказав Стубб.

Ситуація на кордоні Фінляндії з Росією

Голова держави вважає, що наразі ситуація на кордоні Фінляндії та Росії спокійна. Однак, попри це, передумов для його відкриття немає.

"Росіяни дали нам ясно зрозуміти, що все продовжиться в тому ж дусі, якщо кордон відкриється", — сказав президент. 

За словами Стубба, розвіддані, отримані на початку літа, про те, що Росія може спрямувати людей до кордону, ніяк не змінилися.

Також важливі новини дня по темі:

війна зброя військова допомога Фінляндія політики війна в Україні Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:41 Удар ворога по Кривому Рогу та переговори про далекобійну зброю — звернення Зеленського

20:33 Відомий клуб із чемпіонату Іспанії підписав 16-річного українського футболіста

20:28 Президент Фінляндії заявив, що миру можна досягти, якщо й надалі постачати зброю Україні

20:22 Синоптики попереджають про різке посилення спеки завтра

20:13 Українець в 17-років потрапив до заявки Баєра на матч Кубка Німеччини

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

20:13 Столтенберг запевнив Україну в подальшій підтримці з боку НАТО

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

20:00 Мобілізація студентів в магістратурі — коли такого студента можуть забрати в армію

19:56 Прикордонники показали, як ліквідовують окупантів та б'ють по техніці ворога — відео

20:41 Удар ворога по Кривому Рогу та переговори про далекобійну зброю — звернення Зеленського

20:33 Відомий клуб із чемпіонату Іспанії підписав 16-річного українського футболіста

20:28 Президент Фінляндії заявив, що миру можна досягти, якщо й надалі постачати зброю Україні

20:22 Синоптики попереджають про різке посилення спеки завтра

20:13 Українець в 17-років потрапив до заявки Баєра на матч Кубка Німеччини

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

20:13 Столтенберг запевнив Україну в подальшій підтримці з боку НАТО

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

20:00 Мобілізація студентів в магістратурі — коли такого студента можуть забрати в армію

19:56 Прикордонники показали, як ліквідовують окупантів та б'ють по техніці ворога — відео

19:55 У Куп'янську зросла кількість постраждалих від російського обстрілу

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі