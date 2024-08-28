НАТО надалі буде підтримувати Україну

Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) збільшать військову допомогу Україні. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Ради Україна — НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє пресслужба Альянсу.

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Генсек нагадав, що Україна продовжує щодня відбивати російські ракетні атаки та захищати життя своїх громадян. Але здатність українських захисників оборонятися вимагає збільшення постачання та підтримки.

"Після останніх російських ударів союзники сьогодні підтвердили, що вони збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати надавати Україні обладнання та боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення", — додав Столтенберг.

Він наголосив, що це є вкрай важливим рішенням задля того, щоб Україна могла продовжити боротьбу за свою свободу і незалежність.

Також в Альянсі уточнили, що сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО відбулося на рівні послів. Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі описав поточну ситуацію у сфері безпеки та пріоритетні потреби України.