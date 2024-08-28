НАТО в дальнейшем будет поддерживать Украину

Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Страны Североатлантического альянса (НАТО) увеличат военную помощь Украине. Соответствующее решение было принято на заседании Совета Украина-НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

Читайте также:

НАТО усилит помощь Украине

Генсек напомнил, что Украина продолжает каждый день отражать российские ракетные атаки и защищать жизнь своих граждан. Но способность украинских защитников обороняться требует увеличения поставок и поддержки.

"После последних российских ударов союзники сегодня подтвердили, что они увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения", — добавил Столтенберг.

Он подчеркнул, что это крайне важное решение для того, чтобы Украина могла продолжить борьбу за свою свободу и независимость.

Также в Альянсе уточнили, что сегодняшнее заседание Совета Украина-НАТО прошло на уровне послов. Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи описал текущую ситуацию в сфере безопасности и приоритетные потребности Украины.