Масована атака по Україні 26 серпня— збирається Рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО збирається на прохання Києва — причини
У середу, 28 серпня, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна — НАТО. Це відбудеться на прохання Києва.
Про це повідомила речниця Західного військового альянсу Фара Дахлаллах, пише Reuters.
Чому скликають засідання Ради Україна — НАТО
За словами Дахлаллах, зустріч буде проходити на рівні послів.
"Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров проінформує союзників по відеозв'язку про ситуацію на полі бою та першочергові потреби", — сказала вона.
Представниця НАТО підкреслила, що завтрашня зустріч відбудеться після нещодавньої хвилі ударів Росії по цивільному населенню та інфраструктурі.
"Союзники по НАТО надали суттєву підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України", — підсумувала Дахлаллах.
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