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Рада Україна-НАТО збирається на прохання Києва — причини

27 серпня 2024 19:16
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Масована атака по Україні 26 серпня— збирається Рада Україна-НАТО
Засідання НАТО. Ілюстративне фото: defense.gov
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У середу, 28 серпня, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна — НАТО. Це відбудеться на прохання Києва.

Про це повідомила речниця Західного військового альянсу Фара Дахлаллах, пише Reuters.

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За словами Дахлаллах, зустріч буде проходити на рівні послів.

"Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров проінформує союзників по відеозв'язку про ситуацію на полі бою та першочергові потреби", — сказала вона.

Представниця НАТО підкреслила, що завтрашня зустріч відбудеться після нещодавньої хвилі ударів Росії по цивільному населенню та інфраструктурі.

"Союзники по НАТО надали суттєву підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України", — підсумувала  Дахлаллах.

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