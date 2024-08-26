Німеччина отримала дані про можливу російську диверсію на своїй авіабаза

Авіабаза НАТО. Фото: Reuters

Німеччина отримала інформацію від іноземних розвідок про можливу російську диверсію. Ймовірно, йдеться про військовий аеродром та базу НАТО, що знаходяться в німецькому місті Гайленкірхен.

Про це повідомило видання Deutsche Welle у понеділок, 26 серпня.

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Приблизно два тижні тому територію бази було огороджено через підозри щодо можливої диверсії, зокрема планування отруєння питної води, але ця інформація не підтвердилася. Незабаром після цього на території військових казарм був затриманий чоловік, який намагався проникнути на базу.

Видання також зазначає, що на військовому аеродромі в Гайленкірхені базуються літаки системи бортового попередження та контролю (AWACS). Ці літаки здійснюють моніторинг повітряного простору в східних регіонах НАТО і повинні оперативно повідомляти командування альянсу про будь-які загрози у разі військової атаки.