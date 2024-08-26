Германия получила данные о возможной российской диверсии на своей авиабазе

Авиабаза НАТО. Фото: Reuters

Германия получила информацию от иностранных разведок о возможной российской диверсии. Вероятно, речь идет о военном аэродроме и базе НАТО, находящихся в немецком городе Гайленкирхен.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle в понедельник, 26 августа.

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Приблизительно две недели назад территория базы была ограждена из-за подозрений относительно возможной диверсии, в частности планирования отравления питьевой воды, но эта информация не подтвердилась. Вскоре после этого на территории военных казарм был задержан мужчина, пытавшийся проникнуть на базу.

Издание также отмечает, что на военном аэродроме в Гайленкирхене базируются самолеты системы бортового предупреждения и контроля (AWACS). Эти самолеты осуществляют мониторинг воздушного пространства в восточных регионах НАТО и должны оперативно уведомлять командование альянса о любых угрозах в случае военной атаки.