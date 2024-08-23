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На авіабазі НАТО в Німеччині оголосили другий рівень небезпеки — що трапилось

23 серпня 2024 09:03
Катерина Османська - Редактор
НАТО підвищує рівень небезпеки на авіабазі в Німеччині — яка причина
Військові на авіабазі НАТО в Німеччині. Фото: NATO
Катерина Османська - Редактор

На авіабазі НАТО в Гайленкірхені у Німеччині оголосили другий рівень небезпеки. Весь другорядний персонал відправили додому, а поліція країни долучилась до забезпечення безпеки.

Про це повідомляє видання FAZ.

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Що трапилося на авіабазі НАТО в Німеччині

За даними речника авіабази, керівництво отримало розвідувальні дані, які вказують на потенційно загрозу. Це призвело до того, що на об'єкті ввели рівень загрози Чарлі. Як відомо, він сигналізує про наявність інциденту або докази високої ймовірності терористичного акту проти Альянсу. 

Також відомо, що як запобіжний захід весь другорядний персонал відправили додому.

"Це виключно запобіжний захід, щоб гарантувати продовження наших критично важливих операцій", — наголосив представник авіабази, однак він не розкрив деталей, пов’язаних із підвищенням рівня небезпеки.

Водночас свою участь у забезпеченні безпеки підтвердила поліція.

небезпека на авіабазі НАТО в Німеччині
Поліція в'їжджає на військові ділянку. Фото: dpa

Що відомо про цю авіабазу

Зазначається, що на цій авіабазі НАТО розмістили систему раннього попередження і контролю AWACS, що складається з 14 літаків Boeing 707. Такі літаки здійснюють моніторинг повітряного простору, раннє виявлення загроз та інформування Альянсу. Ця система виконує функції повітряного і морського спостереження, а також використовується як літаючий командний центр для управління бойовими літаками.

AWACS активно застосовувалася в різних операціях, включно з Балканами та Афганістаном. Після початку повномасштабної війни в Україні НАТО тимчасово передислокувала ці літаки в Румунію.

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