У Шлезвіг-Гольштейні знаходиться АЕС та хімічні підприємства, а політ дронів там заборонений

Розвідувальний дрон Орлан-10 виробництва РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Поліція та прокуратура Німеччини почали слідчі дії після того, як днями зареєстрували численні обльоти незрозумілих безпілотників над територією індустріального парку Брунсбюттель у Шлезвіг-Гольштейні. Правоохорнці підозрюють, що у небі могли помітити саме російські розвідувальні БпЛА.

Про це 22 серпня, у четвер пише видання Bild.

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Цей індустріальний парк містить виробництва хімічної промисловості. Також поруч розташована атомна електростанція. Згідно з повідомленням, ймовірний розвідувальний дрон пролетів над територією на високій швидкості.

Згідно з інформацією німецьких правоохоронців, у Брунсбюттелі є райони, які вважаються забороненими для польотів з міркувань безпеки, наприклад, через промислові об’єкти чи об’єкти виробництва енергії.

У поліції пояснили, що несанкціоновані польоти безпілотників можуть каратися як адміністративне або кримінальне правопорушення. Каталог штрафів передбачає виплати до 50 тисяч євро.