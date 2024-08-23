У Шлезвіг-Гольштейні знаходиться АЕС та хімічні підприємства, а політ дронів там заборонений

У небі над німецькою АЕС помітили безпілотники — є підозріння, що це розвідувальні БпЛА Росії
Поліція та прокуратура Німеччини почали слідчі дії після того, як днями зареєстрували численні обльоти незрозумілих безпілотників над територією індустріального парку Брунсбюттель у Шлезвіг-Гольштейні. Правоохорнці підозрюють, що у небі могли помітити саме російські розвідувальні БпЛА.
Про це 22 серпня, у четвер пише видання Bild.
В чому важливість об'єктів в Брунсбюттель
Цей індустріальний парк містить виробництва хімічної промисловості. Також поруч розташована атомна електростанція. Згідно з повідомленням, ймовірний розвідувальний дрон пролетів над територією на високій швидкості.
Згідно з інформацією німецьких правоохоронців, у Брунсбюттелі є райони, які вважаються забороненими для польотів з міркувань безпеки, наприклад, через промислові об’єкти чи об’єкти виробництва енергії.
У поліції пояснили, що несанкціоновані польоти безпілотників можуть каратися як адміністративне або кримінальне правопорушення. Каталог штрафів передбачає виплати до 50 тисяч євро.
Читайте Новини.LIVE!