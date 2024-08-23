В Шлезвиг-Гольштейне находится АЭС и химические предприятия, а полет дронов там запрещен

Разведывательный дрон Орлан-10 производства РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Полиция и прокуратура Германии начали следственные действия после того, как на днях зарегистрировали многочисленные полеты непонятных беспилотников над территорией индустриального парка Брунсбюттель в Шлезвиг-Гольштейне. Правоохранители подозревают, что в небе могли заметить именно российские разведывательные БПЛА.

Об этом 22 августа, в четверг пишет издание Bild.

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Этот индустриальный парк содержит производства химической промышленности. Также рядом расположена атомная электростанция. Согласно сообщению, вероятный разведывательный дрон пролетел над территорией на высокой скорости.

Согласно информации немецких правоохранителей, в Брунсбюттеле есть районы, которые считаются запрещенными для полетов по соображениям безопасности, например через промышленные объекты или объекты производства энергии.

В полиции объяснили, что несанкционированные полеты беспилотников могут наказываться как административное или уголовное правонарушение. Каталог штрафов предусматривает выплаты до 50 тысяч евро.