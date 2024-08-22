Рішення про розміщення 5 тисяч військових НАТО на кордоні з РФ з боку Фінляндії вже прийнято

Фінські військові. Фото: Reuters

Фінляндія розмістить до 5 тисяч військових НАТО біля кордону з РФ. Так, влада Фінляндії має намір посилити стримування Росії.

Про це 22 серпня, у четвер, пише фінське видання Iltalehti.

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За попередніми даними, окрім піхоти, буде присутня бронетанкова бригада НАТО. Нове з'єднання чисельністю 4-5 тисяч солдатів і офіцерів вже формується і буде дислоковано у місті Міккелі, розташованому неподалік кордону з Росією.

За даними видання, до бригади приєднаються, зокрема, шведські та норвезькі військовослужбовці. Очікується, що про розгортання нового натовського з'єднання представники альянсу та влади Фінляндії оголосять найближчими тижнями. "Рішення вже прийнято", — повідомляє Iltalehti з посиланням на джерела.

"Ми хочемо послати росіянам прямий сигнал — і зробити це публічно. Альянс дуже чіткий у своїй позиції: Росія становить загрозу євроатлантичному регіону", — наголосив заступник командувача Норфолкського штабу спільних операцій НАТО британський контрадмірал Тім Генрі.