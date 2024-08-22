Решение о размещении 5 тысяч военных НАТО на границе с РФ со стороны Финляндии уже принято

Финские военные. Фото: Reuters

Финляндия разместит до 5 тысяч военных НАТО около границы с РФ. Так, власти Финляндии намерены усилить сдерживание России.

Об этом 22 августа, в четверг, пишет финское издание Iltalehti.

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По предварительным данным, кроме пехоты, будет присутствовать бронетанковая бригада НАТО. Новое соединение численностью 4-5 тысяч солдат и офицеров уже формируется и будет дислоцировано в городе Миккеле, расположенном недалеко от границы с Россией.

По данным издания, к бригаде присоединятся, в частности, шведские и норвежские военнослужащие. Ожидается, что о развертывании нового натовского соединения представители альянса и властей Финляндии объявят в ближайшие недели. "Решение уже принято", — сообщает Iltalehti со ссылкой на источники.

"Мы хотим послать россиянам прямой сигнал — и сделать это публично. Альянс очень четок в своей позиции: Россия представляет угрозу евроатлантическому региону", — подчеркнул заместитель командующего Норфолкским штабом совместных операций НАТО британский контрадмирал Тим Генри.