Вооруженные силы Литвы фиксируют сокращение российских войск в Калининградской области

Российские военные на границе в Калининградской области РФ. Фото: AFP

В настоящее время наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск в Калининградской области. Это связывается с успешным наступлением украинских сил в Курской области РФ.

Об этом заявил Командующий литовскими Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас, пишет Delfi.

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Командующий литовской армией связывает это с успешным наступлением украинских сил в Курской области.

"Только что началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники… и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере, сухопутных войск", — сказал Вайкшнорас.

Однако, по его словам, нельзя расслабляться, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.

"Но не будем обманывать себя, так называемая прикрывающая с воздуха система A2/AD у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за происходящим там", — подчеркнул командующий.