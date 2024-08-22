Збройні сили Литви фіксують скорочення російських військ у Калінінградській області

У Литві повідомили про скорочення російських військ у Калінінградській області
Наразі спостерігається помітне скорочення російських сухопутних військ у Калінінградській області. Це пов’язують з успішним наступом українських сил у Курській області РФ.
Про це заявив Командувач литовськими Збройними силами Раймундас Вайкшнорас, пише Delfi.
Чому росіяни скоротили кількість військ у Калінінградській області
Командувач литовською армією пов’язує це з успішним наступом українських сил у Курській області.
"Щойно почалася війна в Україні, ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки… і частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення, принаймні сухопутних військ", — сказав Вайкшнорас.
Однак, за його словами, розслаблятися не можна, оскільки Кремль продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря.
"Але не будемо обманювати себе, так звана система A2/AD, що прикриває з повітря, у них сильна. І нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше, намагаються контролювати цей регіон, тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається", — підкреслив командувач.
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