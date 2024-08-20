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Украину можно взять в НАТО без "границ 91-го года" — у президента Чехии есть хитрый план

20 августа 2024 06:35
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Украину, как когда-то Германию, можно взять в НАТО, несмотря на отсутствие полного контроля территорий
Солдат у флагов стран НАТО и Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Вступление Украины в НАТО не должно зависеть от того, насколько она полностью контролирует всю свою территорию. Все равно временно оккупированные территории будут считаться таковыми и ни одна демократическая страна не признает их за Россией. Затем их можно будет вернуть не военным путем.

Так в интервью чешскому изданию Novinky a Pravo заявил президент Чехии Петер Павел.

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Петер Павел в Украине. Фото: Новости.

По его мнению, в ближайшие годы Украина сможет договориться с Россией о мире. Соглашение может означать, что Россия оккупирует часть территории на длительное время, но без согласования демократическими государствами изменения границ.

"Я считаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием. Если будет разграничение, даже админграница, то мы можем эту админграницу считать временной и принимать Украину в НАТО на той территории, которую она в то время будет контролировать", — сказал президент Чехии.

Такой прецедент был, говорит он. Это касается разделения Германии после Второй мировой войны.

"Состоялось разделение Германии, которое не приняли все западные страны, и хотя часть Германии была оккупирована Советским Союзом. Часть Германии приняли в НАТО, и это было уже в 1955 году. Поэтому я считаю, что существует как техническое, так и юридическое решение, чтобы разрешить Украине присоединиться к НАТО, не вводя НАТО в конфликт с Российской Федерацией", – сказал Петер Павел.

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