Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україну можна взяти до НАТО без "кордонів 91-го року" —  у президента Чехії є хитрий план arrow

Україну можна взяти до НАТО без "кордонів 91-го року" —  у президента Чехії є хитрий план

20 серпня 2024 06:35
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Україну, як колись Німеччину, можна взяти до НАТО попри відсутність повного контролю територій
Солдат біля прапорів країн НАТО та України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Вступ України до НАТО не повинен залежати від того, що вона повністю контролює всю свою територію. Все одно тимчасово окуповані території будуть вважатись такими й жодна демократична країна не визнає їх за Росією. Потім їх можна буде повернути не військовим шляхом.  

Так в інтерв'ю чеському виданню Novinky a Pravo заявив президент Чехії Петер Павел. 

Читайте також:

Після мирної угоди Україну можна прийняти до НАТО

Президент Чехії в Дніпрі
Петер Павел в Україні. Фото: Новини.LIVE

На його думку, в найближчі роки Україна зможе домовитися з Росією про мир. Угода може означати, що Росія окупує частину її території на тривалий час, але без погодження демократичними державами зміни кордонів.

"Я вважаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною умовою. Якщо буде розмежування, навіть адмінкордон, то ми можемо цей адмінкордон вважати тимчасовим і приймати Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме", — сказав президент Чехії.

Такий прецедент вже був, каже він. Це стосується поділу Німеччини після Другої світової війни.

"Відбувся поділ Німеччини, який не прийняли всі західні країни, і хоча частина Німеччини була окупована Радянським Союзом. Частину Німеччини прийняли в НАТО, і це було вже в 1955 році. Тому я вважаю, що існує як технічне, так і юридичне рішення, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не вводячи НАТО у конфлікт з Російською Федерацією", – сказав Петер Павел.

Також важливі новини дня по темі:

війна НАТО переговори Чехія Україна Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Ексклюзив

06:38 Військовий розповів деталі операції ЗСУ на Курщині

06:35 Україну можна взяти до НАТО без "кордонів 91-го року" —  у президента Чехії є хитрий план

06:30 В Україні впали ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

06:30 Тимчасова непридатність і бронювання від мобілізації — чи не завадить одне іншому

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

06:10 Пенсії стануть вищі — кому нарахують доплату у 300 грн у вересні

06:01 Українець втратив в Ощадбанку 800 гривень — що важливо знати

04:53 Зеленський оголосив про створення "Міністерства єдності" — ким воно буде опікуватись

04:30 Бронювання через "Дія" всього в три кроки — як це зробити правильно

04:29 Шалена спека повертається — яку погоду на сьогодні прогнозують синоптики

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Ексклюзив

06:38 Військовий розповів деталі операції ЗСУ на Курщині

06:35 Україну можна взяти до НАТО без "кордонів 91-го року" —  у президента Чехії є хитрий план

06:30 В Україні впали ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

06:30 Тимчасова непридатність і бронювання від мобілізації — чи не завадить одне іншому

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

06:10 Пенсії стануть вищі — кому нарахують доплату у 300 грн у вересні

06:01 Українець втратив в Ощадбанку 800 гривень — що важливо знати

04:53 Зеленський оголосив про створення "Міністерства єдності" — ким воно буде опікуватись

04:30 Бронювання через "Дія" всього в три кроки — як це зробити правильно

04:29 Шалена спека повертається — яку погоду на сьогодні прогнозують синоптики

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Text

13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Text

13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

Text

12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин