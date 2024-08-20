Україну, як колись Німеччину, можна взяти до НАТО попри відсутність повного контролю територій

Солдат біля прапорів країн НАТО та України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Вступ України до НАТО не повинен залежати від того, що вона повністю контролює всю свою територію. Все одно тимчасово окуповані території будуть вважатись такими й жодна демократична країна не визнає їх за Росією. Потім їх можна буде повернути не військовим шляхом.

Так в інтерв'ю чеському виданню Novinky a Pravo заявив президент Чехії Петер Павел.

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Петер Павел в Україні. Фото: Новини.LIVE

На його думку, в найближчі роки Україна зможе домовитися з Росією про мир. Угода може означати, що Росія окупує частину її території на тривалий час, але без погодження демократичними державами зміни кордонів.

"Я вважаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною умовою. Якщо буде розмежування, навіть адмінкордон, то ми можемо цей адмінкордон вважати тимчасовим і приймати Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме", — сказав президент Чехії.

Такий прецедент вже був, каже він. Це стосується поділу Німеччини після Другої світової війни.

"Відбувся поділ Німеччини, який не прийняли всі західні країни, і хоча частина Німеччини була окупована Радянським Союзом. Частину Німеччини прийняли в НАТО, і це було вже в 1955 році. Тому я вважаю, що існує як технічне, так і юридичне рішення, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не вводячи НАТО у конфлікт з Російською Федерацією", – сказав Петер Павел.