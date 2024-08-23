НАТО повышает уровень опасности на авиабазе в Германии — какая причина

На авиабазе НАТО в Германии объявили второй уровень опасности — что случилось
На авиабазе НАТО в Гайленкирхене в Германии объявили второй уровень опасности. Весь второстепенный персонал был отправлен домой, а полиция страны присоединилась к обеспечению безопасности.
Об этом сообщает издание FAZ.
Что произошло на авиабазе НАТО в Германии
По данным спикера авиабазы, руководство получило разведывательные данные, указывающие на потенциально угрозу. Это привело к тому, что на объекте ввели уровень угрозы Чарли. Как известно, он сигнализирует о наличии инцидента или доказательствах высокой вероятности террористического акта против Альянса.
Также известно, что в качестве меры пресечения весь второстепенный персонал отправили домой.
"Это исключительно мера пресечения, чтобы гарантировать продолжение наших критически важных операций", — подчеркнул представитель авиабазы, однако он не раскрыл деталей, связанных с повышением уровня опасности.
В то же время, свое участие в обеспечении безопасности подтвердила полиция.
Что известно об этой авиабазе
На этой авиабазе НАТО разместили систему раннего предупреждения и контроля AWACS, состоящую из 14 самолетов Boeing 707. Такие самолеты осуществляют мониторинг воздушного пространства, раннее выявление угроз и информирование Альянса. Эта система выполняет функции воздушного и морского наблюдения, а также используется в качестве летающего командного центра для управления боевыми самолетами.
AWACS активно применялась в различных операциях, включая Балканы и Афганистан. После начала полномасштабной войны в Украине НАТО временно отправила эти самолеты в Румынию.
Читайте Новини.LIVE!