Массированная атака по Украине 26 августа — собирается Совет Украина-НАТО

Заседание НАТО. Иллюстративное фото: defense.gov

В среду, 28 августа, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг созовет заседание Совета Украина — НАТО. Это произойдет по просьбе Киева.

Об этом сообщила представитель Западного военного альянса Фара Дахлаллах, пишет Reuters.

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По словам Дахлаллаха, встреча будет проходить на уровне послов.

"Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и первоочередных потребностях", — сказала она.

Представитель НАТО подчеркнула, что завтрашняя встреча состоится после недавней волны ударов России по гражданскому населению и инфраструктуре.

"Союзники по НАТО оказали существенную поддержку противовоздушной обороне Украины, и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины", — подытожила Дахлаллах.