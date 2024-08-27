Массированная атака по Украине 26 августа — собирается Совет Украина-НАТО

Совет Украина-НАТО собирается по просьбе Киева — причины
В среду, 28 августа, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг созовет заседание Совета Украина — НАТО. Это произойдет по просьбе Киева.
Об этом сообщила представитель Западного военного альянса Фара Дахлаллах, пишет Reuters.
Почему созывают заседание Совета Украина — НАТО
По словам Дахлаллаха, встреча будет проходить на уровне послов.
"Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и первоочередных потребностях", — сказала она.
Представитель НАТО подчеркнула, что завтрашняя встреча состоится после недавней волны ударов России по гражданскому населению и инфраструктуре.
"Союзники по НАТО оказали существенную поддержку противовоздушной обороне Украины, и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины", — подытожила Дахлаллах.
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