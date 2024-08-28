Президент Финляндии Стубб сделал заявление о поставках Украине оружия

Александер Стубб. Фото: flickr.com

Президент Финляндии заявил, что поставки оружия Украине нужно не прекращать ради будущего мира. В то же время, Александер Стубб не видит достаточных оснований для отправки финского высокоточного дальнобойного оружия в Украину.

Об этом сообщило финское издание Yle в среду, 28 августа.

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По словам президента Финляндии, лучший способ достичь мира — это продолжать поставлять оружие Украине.

В то же время Александер Стубб не видит достаточных оснований для отправки финского высокоточного дальнобойного оружия в Украину. Среди причин такого решения он назвал роль Финляндии в оборонной войне западного соседа России.

В целом, по мнению президента Финляндии, положение Украины улучшилось по сравнению с весной. К примеру, ВСУ начали операцию в Курской области РФ.

"Украина смогла создать нестабильность у России и вызвать недоверие к ней. Это всегда хорошо с точки зрения военной стратегии", — сказал Стубб.

Ситуация на границе Финляндии с Россией

Глава государства считает, что ситуация на границе Финляндии и России спокойная. Однако, несмотря на это, предпосылок для ее открытия нет.

"Россияне дали нам ясно понять, что все продолжится в том же духе, если граница откроется", — сказал президент.

По словам Стубба, разведданные, полученные в начале лета, о том, что Россия может направить людей к границе, никак не изменились.