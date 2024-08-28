У Президента Украины и премьер-министра Израиля был телефонный разговор — детали

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины побеседовал с премьер-министром Израиля. Во время телефонного разговора Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook в среду, 28 августа.

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Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, у Владимира Зеленского был телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

"Премьер-министр Нетаньяху выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Владимир Зеленский поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике", — говорится в сообщении.

По словам Сергея Никифорова, стороны договорились о дальнейших контактах.