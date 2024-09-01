В Ізраїлі заявляють, що бойовики ХАМАС вбили шістьох заручників — знайдено тіла

Ізраїльські військові знайшли тіла шести заручників у Секторі Газа
Ізраїльські військові заявили, що шість заручників були жорстоко вбиті бойовиками ХАМАС, в тому числі американець ізраїльського походження Голдберг-Полін. Тіла загиблих було знайдено в Секторі Газа.
Про це повідомило видання CNN у неділю, 1 вересня.
Вбивство шести заручників в Секторі Газа
За словами ізраїльських солдатів, тіла шести вбитих заручників знайшли в тунелях під анклавом.
"Заручники були жорстоко вбиті терористами ХАМАС незадовго до того, як ми дісталися до них", — заявив на брифінгу речник Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Даніель Хагарі.
Серед знайдених тіл — уродженець Каліфорнії Герш Голдберг-Полін, який був викрадений з музичного фестивалю Nova під час нападу ХАМАС на Ізраїль минулого року.
Ізраїльські військові назвали імена інших п'яти жертв: Еден Єрушалмі, Кармель Гат, Алмог Сарусі, Алекс Лобанов і Орі Даніно.
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