В Ізраїлі заявляють, що бойовики ХАМАС вбили шістьох заручників — знайдено тіла

Батьки ізраїльсько-американського заручника Герша Голдберга-Поліна, Ізраїль, 29 серпня 2024 року. Фото: voanews

Ізраїльські військові заявили, що шість заручників були жорстоко вбиті бойовиками ХАМАС, в тому числі американець ізраїльського походження Голдберг-Полін. Тіла загиблих було знайдено в Секторі Газа.

Про це повідомило видання CNN у неділю, 1 вересня.

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Верхній ряд, зліва направо: Герш Ґольдберг-Полін, Еден Єрушалмі та Кармель Ґат. Нижній ряд, зліва направо: Орі Даніно, Алмог Сарусі та Алекс Лобанов. Фото: CNN

Вбивство шести заручників в Секторі Газа

За словами ізраїльських солдатів, тіла шести вбитих заручників знайшли в тунелях під анклавом.

"Заручники були жорстоко вбиті терористами ХАМАС незадовго до того, як ми дісталися до них", — заявив на брифінгу речник Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

Серед знайдених тіл — уродженець Каліфорнії Герш Голдберг-Полін, який був викрадений з музичного фестивалю Nova під час нападу ХАМАС на Ізраїль минулого року.

Ізраїльські військові назвали імена інших п'яти жертв: Еден Єрушалмі, Кармель Гат, Алмог Сарусі, Алекс Лобанов і Орі Даніно.