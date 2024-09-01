В Израиле заявляют, что боевики ХАМАС убили шестерых заложников — обнаружены тела

Израильские военные нашли тела шести заложников в Секторе Газа
Израильские военные заявили, что шесть заложников были жестоко убиты боевиками ХАМАСа, в том числе американец израильского происхождения Голдберг-Полин. Тела погибших были найдены в Секторе Газа.
Об этом сообщило издание CNN в воскресенье, 1 сентября.
Убийство шести заложников в Секторе Газа
По словам израильских солдат, тела шести убитых заложников нашли в туннелях под анклавом.
"Заложники были жестоко убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы добрались до них", — заявил на брифинге спикер Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Среди найденных тел — уроженец Калифорнии Герш Голдберг-Полин, похищенный с музыкального фестиваля Nova во время нападения ХАМАС на Израиль в прошлом году.
Израильские военные назвали имена других пяти жертв: Эден Иерушалми, Кармель Гат, Алмог Саруси, Алекс Лобанов и Ори Данино.
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