В Израиле заявляют, что боевики ХАМАС убили шестерых заложников — обнаружены тела

Родители израильско-американского заложника Герша Голдберга-Полина, Израиль, 29 августа 2024 года. Фото: voanews

Израильские военные заявили, что шесть заложников были жестоко убиты боевиками ХАМАСа, в том числе американец израильского происхождения Голдберг-Полин. Тела погибших были найдены в Секторе Газа.

Об этом сообщило издание CNN в воскресенье, 1 сентября.

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Верхний ряд, слева направо: Герш Гольдберг-Полин, Эден Иерушалми и Кармель Гат. Нижний ряд, слева направо: Ори Данино, Алмог Сарус и Алекс Лобанов. Фото: CNN

Убийство шести заложников в Секторе Газа

По словам израильских солдат, тела шести убитых заложников нашли в туннелях под анклавом.

"Заложники были жестоко убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы добрались до них", — заявил на брифинге спикер Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Среди найденных тел — уроженец Калифорнии Герш Голдберг-Полин, похищенный с музыкального фестиваля Nova во время нападения ХАМАС на Израиль в прошлом году.

Израильские военные назвали имена других пяти жертв: Эден Иерушалми, Кармель Гат, Алмог Саруси, Алекс Лобанов и Ори Данино.