Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Байден різко відреагував на вбивство ізраїльських заручників arrow

Байден різко відреагував на вбивство ізраїльських заручників

3 вересня 2024 08:50
Галина Шподарева - редактор
Байден заявив, що Ізраїль робить недостатньо для звільнення заручників
Джо Байден. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Президент США заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху робить недостатньо для укладення угоди про звільнення заручників, яких утримує ХАМАС в Газі. Також Джо Байден повідомив, що США близькі до того, щоб представити остаточну пропозицію про звільнення заручників і припинення вогню.

Про це пише видання Reuters із посиланням на виступ Джо Байдена у Білому домі 2 вересня. 

Читайте також:

Вбивство заручників у Газі — заява Байдена

Після того, як на вихідних з тунелю в Газі витягли тіла шести заручників, в тому числі 23-річного американо-ізраїльтянина Герша Голдберга-Поліна, ізраїльські військові заявили, що вони були вбиті палестинськими бойовиками ХАМАС.

Це викликало критику стратегії адміністрації Байдена щодо припинення вогню в Газі і посилило тиск на Нетаньяху з боку ізраїльтян з вимогою повернути додому решту заручників.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Нетаньяху робить достатньо для досягнення угоди про звільнення заручників, Байден відповів: "Ні". Своє зауваження він не деталізував.

Пропозицію про звільнення заручників 

Нетаньяху ухилився від відповіді на запитання про коментарі Байдена, заявивши, що тиск слід чинити на ХАМАС, а не на Ізраїль, особливо після загибелі заручників.

Нетаньяху сказав, що він не вірить, що Байден або будь-хто, хто серйозно налаштований на досягнення миру, буде просити Ізраїль піти на більше поступок, і що замість цього це має зробити ХАМАС.

Також Байден повідомив, що США близькі до того, аби представити остаточну угоду про звільнення заручників обом сторонам на цьому тижні. Пізніше ввечері він, що планує поговорити з Нетаньяху "з часом", але не уточнив чітких термінів. 

Також важливі новини дня по темі:

США Ізраїль війна вбивство Сектор Гази Беньямін Нетаньягу заручники ХАМАС загиблі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:00 На Донеччині дрон вдарив по тренувальному полігону окупантів

09:58 В Ізраїлі розлютилися через зупинку постачання зброї від Великої Британії

09:44 Навчають українською та угорською — Зеленський прокоментував відкриття школи у Будапешті

09:40 В Одесі пролунав вибух

09:40 Порушення прав громадян у ТЦК — наскільки зросла кількість скарг

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

09:38 Базові продукти подорожчають до 30% восени — прогноз

09:35 Масштабна пожежа на Харківщині — в ОВА повідомили про двох постраждалих

09:28 Зменшення обсягів електроенергії та ремонтні роботи — яка ситуація зі світлом в Одесі

09:24 У Полтаві пролунали вибухи — окупанти випустили ракети

09:18 Американські дослідники могли знайти місце запуску нової російської ракети "Буревестник"

10:00 На Донеччині дрон вдарив по тренувальному полігону окупантів

09:58 В Ізраїлі розлютилися через зупинку постачання зброї від Великої Британії

09:44 Навчають українською та угорською — Зеленський прокоментував відкриття школи у Будапешті

09:40 В Одесі пролунав вибух

09:40 Порушення прав громадян у ТЦК — наскільки зросла кількість скарг

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

09:38 Базові продукти подорожчають до 30% восени — прогноз

09:35 Масштабна пожежа на Харківщині — в ОВА повідомили про двох постраждалих

09:28 Зменшення обсягів електроенергії та ремонтні роботи — яка ситуація зі світлом в Одесі

09:24 У Полтаві пролунали вибухи — окупанти випустили ракети

09:18 Американські дослідники могли знайти місце запуску нової російської ракети "Буревестник"

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2024
Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Text

21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець