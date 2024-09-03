Байден заявив, що Ізраїль робить недостатньо для звільнення заручників

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху робить недостатньо для укладення угоди про звільнення заручників, яких утримує ХАМАС в Газі. Також Джо Байден повідомив, що США близькі до того, щоб представити остаточну пропозицію про звільнення заручників і припинення вогню.

Про це пише видання Reuters із посиланням на виступ Джо Байдена у Білому домі 2 вересня.

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Після того, як на вихідних з тунелю в Газі витягли тіла шести заручників, в тому числі 23-річного американо-ізраїльтянина Герша Голдберга-Поліна, ізраїльські військові заявили, що вони були вбиті палестинськими бойовиками ХАМАС.

Це викликало критику стратегії адміністрації Байдена щодо припинення вогню в Газі і посилило тиск на Нетаньяху з боку ізраїльтян з вимогою повернути додому решту заручників.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Нетаньяху робить достатньо для досягнення угоди про звільнення заручників, Байден відповів: "Ні". Своє зауваження він не деталізував.

Пропозицію про звільнення заручників

Нетаньяху ухилився від відповіді на запитання про коментарі Байдена, заявивши, що тиск слід чинити на ХАМАС, а не на Ізраїль, особливо після загибелі заручників.

Нетаньяху сказав, що він не вірить, що Байден або будь-хто, хто серйозно налаштований на досягнення миру, буде просити Ізраїль піти на більше поступок, і що замість цього це має зробити ХАМАС.

Також Байден повідомив, що США близькі до того, аби представити остаточну угоду про звільнення заручників обом сторонам на цьому тижні. Пізніше ввечері він, що планує поговорити з Нетаньяху "з часом", але не уточнив чітких термінів.