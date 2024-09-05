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Камала Гарріс погодилась на умови Трампа щодо дебатів

5 вересня 2024 08:38
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Камала Гарріс прийняла правила Дональда Трампа щодо дебатів 10 вересня
Кандидатка на пост президента США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Кандидатка на пост президента США від Демократичної партії Камала Гарріс прийняла правила дебатів, які запропонував її опонент від республіканців Дональд Трамп. Дебати відбудуться наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне анонімне джерело у четвер, 5 вересня.

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На які правила дебатів Трампа погодилась Гарріс

Кампанія кандидата в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс погодились на правила, які запропонував Дональд Трамп. Йдеться про вимкнення мікрофонів, коли черга на виступ кандидата не настала. Раніше Камала Гарріс наполягала, щоб на дебатах мікрофони були увімкнені постійно.

Дебати між Трампом та Гарріс відбудуться вперше з моменту, як чинний президент Джо Байден погодився піти у відставку 21 липня. Запланована дата дебатів — 10 вересня, їх транслюватимуть на телеканалі ABC News.

Так звані "гарячі мікрофони" на дебатах, тобто коли вони увімкнуті, можуть допомогти або зашкодити політичним кандидатам під час дебатів. Натомість вимкнені мікрофони, як вважає Трамп, не дадуть можливості кандидатам перебивати один одного. 

Старший радник Трампа Джейсон Міллер заявив, що він задоволений згодою Гарріс на нові правила. 

"Американці хочуть почути, як обидва кандидати представили виборцям свої конкуруючі бачення, не обтяжені тим, що було раніше. Жодних нотаток, жодних посадок, жодних попередніх копій запитань", — сказав він.

Нагадаємо, нові опитування у серпні показали, що віцепрезидентка США Камала Гарріс збільшила відрив від колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа. Розрив між кандидатами становить три відсотки. Гарріс на зʼїзді Демократичної партії затвердили кандидаткою на посаду президента.

Про готовність провести дебати Камала Гарріс та Дональд Трамп заявили на початку серпня. 

Камала Гарріс під одного з виступів згадала про Україну та зроби заяву щодо подальшої допомоги країні.

Тим часом експрезидент США Дональд Трамп розгорнув "брудну кампанію" проти Камали Гарріс, щоб заплямувати її авторитет.

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