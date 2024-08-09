Вибори в США - Трамп і Харріс згодні на дебати

Колишній президент США Дональд Трамп і чинний віце-президент Камала Гарріс. Фото: Imago/Scanpix

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп та його опонент від демократів Камала Гарріс погодилися зустрітися на дебатах 10 вересня в ефірі ABC.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомляється на сторінці телеканалу ABC News у соцмережі Х (колишній Twitter).

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"10 вересня на телеканалі ABC News відбудуться дебати кандидатів у президенти. Віце-президент Гарріс та колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що після виходу президента США Джо Байдена з перегонів, Трамп закликав провести дебати з Гарріс 4 вересня на телеканалі Fox News, який вважається близьким до республіканців.

Передвиборний штаб Гарріс відкинув ідею Трампа і наполіг, щоб дебати відбулися 10 вересня на ABC, як було заздалегідь обумовлено (коли вірогідним кандидатом був Байден). У штабі віце-президента уточнили, що Гарріс прийде незалежно від того, чи погодиться Трамп.

Додамо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада цього року. Проте, новообраний президент і віце-президент вступлять на свої посади після інавгурації, яка, як правило, відбувається через кілька місяців наступного року після виборів (тобто цього разу 20 січня 2025 року).