Выборы в США — Трамп и Харрис согласны на дебаты

Бывший президент США Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. Фото: Imago/Scanpix

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп и его оппонент от демократов Камала Харрис согласились встретиться на дебатах 10 сентября в эфире ABC.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщается на странице телеканала ABC News в соцсети Х (бывший Twitter).

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"10 сентября на телеканале ABC News состоятся дебаты кандидатов в президенты. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC", — говорится в сообщении.

Отметим, что после выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, Трамп призвал провести дебаты с Харрис 4 сентября на телеканале Fox News, который считается близким к республиканцам.

Предвыборный штаб Харрис отверг идею Трампа и настоял, чтобы дебаты состоялись 10 сентября на ABC, как было оговорено заранее (когда вероятным кандидатом был Байден). В штабе вице-президента уточнили, что Харрис придет вне зависимости от того, согласиться ли прийти Трамп.

Добавим, что выборы президента США состоятся 5 ноября этого года. Однако, новоизбранный президент и вице-президент вступят в свои должности после инаугурации, которая, как правило, происходит через пару месяцев в следующем году после выборов (то есть, в этот раз 20 января 2025 года).