Выборы в США — Трамп ожидает дебатов с Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Бывший президент США и ныне вновь кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет дебатов с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

Об этом он сказал в четверг, 8 августа, во время общения с прессой в своем имении в Мар-а-Лаго во Флориде, передает Укрінформ.

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По словам Трампа, он согласился на три раунда дебатов в сентябре на трех телеканалах: Fox (4 числа), NBC (10) и ABC (25 сентября).

В то же время, незначительные детали все ще прорабатываются. Речь идет о присутствии аудитории и места проведения дебатов. При этом Трамп не знает, согласится ли на дебаты его основной оппонент.

"Они (Харрис и ее команда, — ред.) могут согласиться, а могут и не согласиться. Я не знаю, согласятся ли они. Она не давала интервью. Она не может дать интервью. Она едва компетентна и не может дать интервью, но я с нетерпением жду дебатов, потому что считаю, что мы должны расставить все точки над "і", — подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, что предвыборный штаб Харрис отказался от дебатов на условиях Трампа на канале Fox News, который, как пишут в СМИ, поддерживает республиканцев. В то же время Харрис заявила, что пойдет на теледебаты на ABC согласно предыдущим условиям (оговоренных, когда вероятным кандидатом был президент США Джо Байден). Она будет присутствовать вне зависимости от того, придет ли Трамп на дебаты или нет.

СМИ также отмечают, что озвучив договоренности по дебатам, республиканец перепутал телеканалы ABC и NBC, называя дату их проведения.