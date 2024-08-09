Выборы президента в США — Ермак признался, чего Украина ждет от кандидатов

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: скриншот

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил важность того, чтобы оба кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки понимали ситуацию в Украине. По его мнению, необходимо, чтобы у претендентов был план украинской победы.

Об этом Андрей Ермак рассказал в интервью Европейской правде, обнародованном на YouTube в четверг, 8 августа.

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"Мы работаем сегодня как с людьми из штаба кандидата Дональда Трампа, так еще до номинации, но уже кандидатки от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис. Нам очень важно, чтобы оба штаба, оба кандидата и люди вокруг четко понимали, что происходит в Украине". Четко понимали, на какой стадии война и наша стратегия. Мне кажется, очень важно, чтобы у обоих кандидатов был план украинской победы", — отметил Ермак.

По его словам, последний разговор Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа засвидетельствовал "большое уважение, которое имеет Дональд Трамп к Украине, к нашему Президенту". Во время беседы глава государства рассказал Трампу о происходящем в Украине, а также о войне, о чем тот "с большим вниманием выслушал".

Руководитель ОП подтвердил, что Трамп советовал Зеленскому игнорировать "фейк-ньюз" о якобы его уступках российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Ермака, "Америка поддерживала и будет поддерживать Украину". Также он добавил, что у Трампа есть приглашение на визит в нашу страну.