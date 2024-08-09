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У Зеленського зізналися, чого чекають від обох кандидатів у президенти США

9 серпня 2024 00:10
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибори президента в США — Єрмак зізнався, чого Україна чекає від кандидатів
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості того, щоб обидва кандидати в президенти Сполучених Штатів Америки розуміли ситуацію в Україні. На його думку, необхідно, щоб претенденти мали план української перемоги.

Про це Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю Європейській правді, оприлюдненому на YouTube у четвер, 8 серпня.

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"Ми працюємо сьогодні як із людьми зі штабу кандидата Дональда Трампа, так ще до номінації, але вже кандидатки від Демократичної партії віцепрезидентки Камали Гарріс. Нам дуже важливо, щоб обидва штаби, обидва кандидати й люди навколо чітко розуміли, що відбувається в Україні. Чітко розуміли, на якій стадії війна і нашу стратегію. Мені здається, дуже важливо, щоб в обох кандидатів був план української перемоги", — зазначив Єрмак.

За його словами, остання розмова Президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США Дональда Трампа засвідчила "велику повагу, яку має Дональд Трамп до України, до нашого Президента". Під час бесіди глава держави розповів Трампу про те, що відбувається в Україні, а також про війну, що той "із великою увагою вислухав".

Керівник ОП підтвердив, що Трамп радив Зеленському ігнорувати "фейк-ньюз" про нібито його поступки російському диктатору Володимиру Путіну. За словами Єрмака, "Америка підтримувала і підтримуватиме Україну". Також він додав, що в Трампа є запрошення на візит до нашої країни.

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