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Трамп заявив, що з нетерпінням чекає дебатів з Гарріс

9 серпня 2024 01:11
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибори в США — Трамп чекає дебатів з Харріс
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Колишній президент США і нині знову кандидат від республіканців Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на дебатів з кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Про це він сказав у четвер, 8 серпня, під час спілкування з пресою у своєму маєтку у Мар-а-Лаго у Флориді, передає Укрінформ.

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За словами Трампа, він погодився на три раунди дебатів у вересні на трьох телеканалах: Fox (4 числа), NBC (10) та ABC (25 вересня).

У той же час незначні деталі все ще опрацьовуються. Мова йде про присутність аудиторії та місце проведення дебатів. При цьому Трамп не знає, чи погодиться на дебати його головний опонент.

"Вони (Гарріс та її команда, — ред.) можуть погодитися, а можуть і не погодитися. Я не знаю, чи погодяться вони. Вона не давала інтерв'ю. Вона не може дати інтерв'ю. Вона ледве компетентна і не може дати інтерв'ю, але я з нетерпінням чекаю дебатів, бо вважаю, що ми повинні розставити всі крапки над "і", — наголосив Трамп.

Раніше стало відомо, що передвиборчий штаб Гарріс відмовився від дебатів на умовах Трампа на каналі Fox News, який, як пишуть у ЗМІ, підтримує республіканців. У той же час Гарріс заявила, що піде на теледебати на ABC згідно з попередніми умовами (обумовленими, коли ймовірним кандидатом був президент США Джо Байден). Вона буде присутня незалежно від того, прийде Трамп на дебати чи ні.

ЗМІ також зазначають, що озвучивши домовленості щодо дебатів, республіканець переплутав телеканали ABC та NBC, називаючи дату їх проведення.

США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

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