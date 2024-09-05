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Лів Шрайбер і Джулія Гаарт в Іст-Гемптоні зібрали більше ніж мільйон гривень для українських дітей

5 вересня 2024 01:21
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Благодійний захід зі збору коштів для українських дітей в Іст-Гемптоні, США
Джулія Гаарт. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

На День праці в Іст-Гемптоні, штат Нью-Йорк, відбувся благодійний захід зі збору коштів. 1,3 мільйона гривень вдалось зібрати на підтримку дітей, які постраждали від війни в Україні. Кошти будуть спрямовані на допомогу через організацію BlueCheck Ukraine, засновником якої є Лів Шрайбер, а її д​іяльність підтримують колишні лідери "Лікарів без кордонів", режисери та соціальні підприємці.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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Виставка картин. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Гості мали можливість побачити різноманітну колекцію мистецтва, зокрема роботи українських митців з галереї "Мрія" та Rukh art Hub, а також приватні експонати Скотта Бакстера, який люб'язно надав свій маєток для заходу. Серед виставлених творів були шедеври таких відомих художників як Уорхол, Роден і Далі. Цей захід не тільки підкреслив українську культуру, але й звернув увагу на важливі гуманітарні потреби.

Виставка картин на благодійному заході в Скотта Бакстера
Скотт Бакстер. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Модельєрка та зірка Netflix шоу "My Unorthodox life" Джулія Гаарт звернулась до публіки із промовою. Вона розповіла про свій досвід доставки машин швидкої допомоги до Бахмута та наголосила на важливості підтримки боротьби України за свободу.

"Існують моменти, коли ти усвідомлюєш, що твоє місце має більший сенс. Боротьба, яка сьогодні відбувається в Україні, — це битва за свободу, і наш обов'язок — стояти з ними (українцями. — Ред.)!" — зазначила Гаарт.

Вона також придбала першу картину вечора — "У розквіті №6" від сучасної художниці Даші С. Кандінської, яка народилася в Києві, а зараз проживає у Швейцарії і є нащадком династії Кандінських.

Допомога українським дітям від Джулії Гаарт та Ліва Шрайбера
Джулія Гаарт. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Співзасновник BlueCheck Ukraine Лів Шрайбер, звернувся до гостей із подякою, відзначивши важливу підтримку, надану заходом.

"Хоча я не міг бути там особисто, ваша присутність і ваші внески означають для нас усе. Оскільки Україна захищається від жорстокого та багатогранного нападу Росії, як ніколи важливо визначати та зміцнювати українську культуру та ідентичність. Найкращим захистом від будь-якої спроби геноциду є широке сприйняття гуманності та культури в його основі. Вони борються просто за право на існування — виховувати своїх дітей і дітей своїх дітей українцями", — сказав Шрайбер.

Збір коштів організацією BlueCheck Ukraine, засновником якої є Лів Шрайбер
Лів Шрайбер. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих дітей України.

Виступи джаз-бенду українського піаніста Фіми Чупахіна номінованого на музичну премію Aprize за найкращий український музичний реліз року, ді-джея і моделі Анастасії Бондаренко, а також гастрономічні шедеври від шеф-кухаря Діми Марценюка надали події виняткову яскравість і неповторність.

Благодійний захід зі збору коштів для дітей, які постраждали від війни в Україні
Напис "Росія — терористична держава". Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Зібрані кошти допоможуть дітям і їхнім родинам отримати необхідну підтримку в ці важкі часи, підкреслюючи значення таких подій у зміцненні української культури та гуманітарних ініціатив.

США діти картини Україна благодійність війна в Україні війна

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