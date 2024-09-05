Благодійний захід зі збору коштів для українських дітей в Іст-Гемптоні, США

Джулія Гаарт. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

На День праці в Іст-Гемптоні, штат Нью-Йорк, відбувся благодійний захід зі збору коштів. 1,3 мільйона гривень вдалось зібрати на підтримку дітей, які постраждали від війни в Україні. Кошти будуть спрямовані на допомогу через організацію BlueCheck Ukraine, засновником якої є Лів Шрайбер, а її д​іяльність підтримують колишні лідери "Лікарів без кордонів", режисери та соціальні підприємці.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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Виставка картин. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Гості мали можливість побачити різноманітну колекцію мистецтва, зокрема роботи українських митців з галереї "Мрія" та Rukh art Hub, а також приватні експонати Скотта Бакстера, який люб'язно надав свій маєток для заходу. Серед виставлених творів були шедеври таких відомих художників як Уорхол, Роден і Далі. Цей захід не тільки підкреслив українську культуру, але й звернув увагу на важливі гуманітарні потреби.

Скотт Бакстер. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Модельєрка та зірка Netflix шоу "My Unorthodox life" Джулія Гаарт звернулась до публіки із промовою. Вона розповіла про свій досвід доставки машин швидкої допомоги до Бахмута та наголосила на важливості підтримки боротьби України за свободу.

"Існують моменти, коли ти усвідомлюєш, що твоє місце має більший сенс. Боротьба, яка сьогодні відбувається в Україні, — це битва за свободу, і наш обов'язок — стояти з ними (українцями. — Ред.)!" — зазначила Гаарт.

Вона також придбала першу картину вечора — "У розквіті №6" від сучасної художниці Даші С. Кандінської, яка народилася в Києві, а зараз проживає у Швейцарії і є нащадком династії Кандінських.

Джулія Гаарт. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Співзасновник BlueCheck Ukraine Лів Шрайбер, звернувся до гостей із подякою, відзначивши важливу підтримку, надану заходом.

"Хоча я не міг бути там особисто, ваша присутність і ваші внески означають для нас усе. Оскільки Україна захищається від жорстокого та багатогранного нападу Росії, як ніколи важливо визначати та зміцнювати українську культуру та ідентичність. Найкращим захистом від будь-якої спроби геноциду є широке сприйняття гуманності та культури в його основі. Вони борються просто за право на існування — виховувати своїх дітей і дітей своїх дітей українцями", — сказав Шрайбер.

Лів Шрайбер. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих дітей України.

Виступи джаз-бенду українського піаніста Фіми Чупахіна номінованого на музичну премію Aprize за найкращий український музичний реліз року, ді-джея і моделі Анастасії Бондаренко, а також гастрономічні шедеври від шеф-кухаря Діми Марценюка надали події виняткову яскравість і неповторність.

Напис "Росія — терористична держава". Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Зібрані кошти допоможуть дітям і їхнім родинам отримати необхідну підтримку в ці важкі часи, підкреслюючи значення таких подій у зміцненні української культури та гуманітарних ініціатив.