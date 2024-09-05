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Лив Шрайбер и Джулия Гаарт в Ист-Хемптоне собрали более миллиона гривен для украинских детей

5 сентября 2024 01:21
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Благотворительное мероприятие по сбору средств для украинских детей в Ист-Гэмптоне, США
Джулия Хаарт. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

На День труда в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, состоялось благотворительное мероприятие по сбору средств.1,3 миллиона гривен удалось собрать в поддержку детей, пострадавших от войны в Украине. Средства будут направлены на помощь через организацию BlueCheck Ukraine, основателем которой является Лив Шрайбер, а ее деятельность поддерживают бывшие лидеры "Врачей без границ", режиссеры и социальные предприниматели.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

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Выставка картин. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Гости имели возможность увидеть разнообразную коллекцию искусства, в частности, работы украинских художников из галереи "Мрія" и Rukh art Hub, а также частные экспонаты Скотта Бакстера, любезно предоставившего свое имение для мероприятия. Среди представленных произведений были шедевры таких известных художников как Уорхол, Роден и Дали. Это мероприятие не только подчеркнуло украинскую культуру, но и обратило внимание на важные гуманитарные потребности.

Выставка картин на благотворительном мероприятии в Скотта Бакстера
Скотт Бакстер. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Модельер и звезда Netflix шоу "My Unorthodox life" Джулия Гаарт обратилась к публике с речью. Она рассказала о своем опыте доставки машин скорой помощи в Бахмут и отметила важность поддержки борьбы Украины за свободу.

"Существуют моменты, когда ты отдаешь себе отчет, что твое место имеет больший смысл. Борьба, которая сегодня происходит в Украине, — это битва за свободу, и наша обязанность — стоять с ними (украинцами. — Ред.)!" — сказала Хаарт.

Она также приобрела первую картину вечера — "В расцвете №6" от современной художницы Даши С. Кандинской, которая родилась в Киеве, а сейчас проживает в Швейцарии и является потомком династии Кандинских.

Помощь украинским детям от Джулии Хаарт и Лива Шрайбера
Джулия Хаарт. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Соучредитель BlueCheck Ukraine Лив Шрайбер обратился к гостям с благодарностью, отметив важную поддержку, оказанную мероприятием.

"Хотя я не мог быть там лично, ваше присутствие и ваши взносы означают для нас все. Поскольку Украина защищается от жестокого и многогранного нападения России, как никогда важно определять и укреплять украинскую культуру и идентичность. Лучшей защитой от любой попытки геноцида является широкое восприятие гуманности и культуры в его основе. Они борются просто за право на существование — воспитывать своих детей и детей своих детей украинцами", — сказал Шрайбер.

Сбор средств организацией BlueCheck Ukraine, основателем которой является Лив Шрайбер
Лив Шрайбер. Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Минутой молчания почтили всех погибших детей Украины.

Выступления джаз-бэнда украинского пианиста Фимы Чупахина номинированного на музыкальную премию Aprize за лучший украинский музыкальный релиз года, ди-джея и модели Анастасии Бондаренко, а также гастрономические шедевры от шеф-повара Димы Марценюка придали исключительную яркость и неповторимость.

Благотворительное мероприятие по сбору средств для детей, пострадавших от войны в Украине
Надпись "Россия — террористическое государство". Фото: Radomskiy and Dinara Khairova

Собранные средства помогут детям и их семьям получить необходимую поддержку в эти трудные времена, подчеркивая значение таких событий в укреплении украинской культуры и гуманитарных инициатив.

США дети картины Украина благотворительность война в Украине війна

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