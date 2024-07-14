Спроба вбивства Трампа — чому політика США стає вразливою

Дональд Трамп на мітингу у Пенсильванії. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Замах у Пенсильванії на колишнього президента США Дональда Трампа може призвести до того, що американська політика може втрачати свою силу. Такі прояви можуть привести до фактичного розколу американського суспільства.

Проте чому спроба вбивства політичної фігури такого рівня може чинити сильний негативний вплив на політику США — читайте в спеціальному матеріалі Новини.LIVE.

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Що відомо про замах на Трампа

Замах на Дональда Трампа стався на мітингу в окрузі Батлер, штат Пенсільванія. Під час промови експрезидента, 20-річний Томас Крукс відкрив стрілянину.

Томас Крукс готується стріляти. Джерело: TMZ/screenshot

Снайпери-оперативники, які охороняли Трампа, теж відкрили вогонь у відповідь. Всього пролунало близько десятка пострілів, внаслідок чого Крукса було вбито. Сам Трамп врятувався завдяки випадковості: перед пострілом він повернув голову праворуч, і куля зачепила його праве вухо. В іншому випадку Крукс вбив би політика пострілом в голову.

Потенційна відстань під час замаху на Трампа. Джерело: BBC

Як стало відомо, Крукс стріляв з промислової будівлі, яка знаходилася за 130 метрів від місця мітингу. За словами кореспонедентки телеканалу ABC, Кетрін Фолдерс, стрілець використовував самозарядну гвинтівку AR-15 Але водночас медійниця зауважила, що законодавство Пенсильванії дозволяє володіти такою зброєю з 21 року, за вийнятком, якщо зброю подарували після повноліття.

Різні версії щодо стрільця

Проте як Крукс пробрався в будівлю фактично під носом Секретної служби США, і чому силове відомство, яке охороняє політичних VIP-персон, її не перевірили — на це питання поки немає відповіді.

За словами очевидців BBC, вони бачили чоловіка з гвинтівкою, який туди заходив. Після цього вони попередили про це поліцію, проте там не відреагували.

Водночас незабаром з'явилося відео ймовірного стрільця, яке потім виявилось фейком. А також нещодавно у соцмережах знайшли Instagram-сторінку користувача на ім'я Метью Крукс, з Пенсільванії. Його світлин на сторінці немає, тому зрозуміти, чи він стріляв у Трампа — наразі неможливо. Одне з фото в його обліковому записі — плакат на підтримку України, який з'явився у березні 2022 року.

Скриншот сторінки Крукса в Instagram

Газета The New York Times висунула різні версії "приналежності" Крукса: його пов’язували чи то з "глибинною державою", чи то з "Антифа", чи то навіть з ЛГБТ.

До чого призведуть наслідки стрілянини

Всі американські ЗМІ сходяться в одній думці: замах на Трампа — перший з 1981 року замах на вбивство лідера країни (в цьому випадку, екслідера країни). Але тоді було поранено Рональда Рейгана, але той вижив.

Наслідки замаху для президентських виборів у США, які відбудуть, цьогоріч, наприкінці осені, надзвичайні для всієї американської політики та навіть світу. Першим це озвучив член Палати представників, республіканець Майкл Коллінз, який прямо заявив, що Трампа "замовив" Байден. Це одна з версій, оскільки незадовго до замаху Трамп запропонував йому пройти тест на розумові здібності заради блага країни.

Скриншот заяви Коллінза

Сам же Байден відреагував на інцидент, і заявив, що буде "молитися" за Трампа. Проте сам колишній президент (малоймовірно) може спробувати монетизувати стрілянину, звинувативши в замаху все ту ж "глибинну державу" та Байдена, як продовження "несправедливих судів" проти нього.

Але Трамп після стрілянини поки нікого не звинуватив. Натомість він подякував Секретній службі "за швидку реакцію на стрілянину", та висловив співчуття сім'ї свого загиблого прихильника, гарантувавши їм допомогу. Зараз він вже виписався з лікарні, та полетів до Нью-Джерсі. І завтра він візьме участь у з'їзді Республіканської партії, де його висунуть у президенти.

Подальший розкол американського соціуму може ще більше загострити кризу, розділити виборців за партіями та підточити американську демократію у важливий рік виборів. Тільки вони аж ніяк не грають на користь західному світові, а особливо — для України, для якої американська допомога відіграє вирішальну роль для відбиття російської агресії.

Нагадаємо, раніше журналіст BBC Шейн Сардарізаде заявив, що відеозвернення Томаса Крукса, який стріляв у політика, було фальшивим.

Також ми повідомляли й про те, як лідери країн світу відреагували на спробу вбивства Трампа.