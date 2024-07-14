Попытка убийства Трампа — почему политика США становится уязвимой

Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Покушение в Пенсильвании на бывшего президента США Дональда Трампа может привести к тому, что американская политика может терять свою силу. Такие проявления могут привести к фактическому расколу американского общества из-за событий.

Однако, почему попытка убийства политической фигуры такого уровня может оказать сильное негативное влияние на политику США — читайте в специальном материале Новини.LIVE.

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Что известно о покушении на Трампа

Покушение на Дональда Трампа произошло на митинге в округе Батлер, штат Пенсильвания. Во время речи экс-президента 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу.

Томас Крукс готовится стрелять. Источник: TMZ/screenshot

Снайперы-оперативники, охранявшие Трампа, тоже открыли ответный огонь. Всего прозвучало около десятка выстрелов, в результате чего Крукс был убит. Сам Трамп спасся благодаря случайности: перед выстрелом он повернул голову направо, и пуля задела его правое ухо. В противном случае Крукс убил бы политика выстрелом в голову.

Потенциальное расстояние при покушении на Трампа. Источник: BBC

Как стало известно, Крукс стрелял из промышленного здания, которое находилось в 130 метрах от места митинга. По словам корреспондента телеканала ABC, Кэтрин Фолдерс, стрелок использовал самозарядную винтовку AR-15. Но одновременно медийщица отметила, что законодательство Пенсильвании позволяет владеть таким оружием с 21 года, за исключением, если оружие подарили после совершеннолетия.

Разные версии насчет стрелка

Однако как Крукс пробрался в задние фактически под носом Секретной службы США, и почему силовое ведомство, охраняющее политических VIP-персон, его не проверило — на этот вопрос пока нет ответа.

По словам очевидцев BBC, они видели мужчину с винтовкой, который туда заходил. После этого они предупредили об этом полицию, но там не отреагировали.

В то же время вскоре появилось видео предполагаемого стрелка, которое потом оказалось фейком. А также недавно в соцсетях нашли Instagram-страницу пользователя по имени Мэтью Крукс, из Пенсильвании. Его фотографий на странице нет, поэтому понять, стрелял ли он в Трампа — пока невозможно. Одно из фото в его аккаунте — плакат в поддержку Украины, появившийся в марте 2022 года.

Скриншот страницы Крукса в Instagram

Газета The New York Times выдвинула разные версии "принадлежности" Крукса: его связывали и "глубинным государством", и с "Антифа" и даже с ЛГБТ.

К чему приведут последствия стрельбы

Все американские СМИ сходятся в одном мнении: покушение на Трампа — первое с 1981 года покушение на убийство лидера страны (в этом случае, экс-лидера страны). Только тогда был ранен Рональд Рейган, но тот выжил.

Последствия покушения на президентские выборы в США, которые отбудут в этом году, в конце осени, чрезвычайны для всей американской политики и даже мира. Первым это озвучил член Палаты представителей, республиканец Майкл Коллинз, который прямо заявил, что Трампа "заказал" Байден. Это одна из версий, поскольку незадолго до покушения, Трамп предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Скриншот заявления Коллинза

Сам же Байден отреагировал на инцидент, и заявил, что будет "молиться" за Трампа. Однако сам бывший президент (маловероятно) может попытаться монетизировать стрельбу, обвинив в покушении все то же "глубинное государство" и Байдена, как продолжение "несправедливых судов" против него.

Но Трамп после стрельбы пока никого не обвинил. Зато он поблагодарил Секретную службу "за скорую реакцию на стрельбу", и выразил соболезнования семье своего погибшего сторонника, гарантировав им помощь. Сейчас он уже выписался из больницы и улетел в Нью-Джерси. И завтра он примет участие в съезде Республиканской партии, где его выдвинут в президенты.

Дальнейший раскол американского социума может еще больше усугубить кризис, разделить избирателей по партиям и подточить американскую демократию в важный год выборов. Только они никак не играют в пользу западного мира, а особенно для Украины, для которой американская помощь играет решающую роль для отражения российской агрессии.

Напомним, ранее журналист BBC Шейн Сардаризаде заявил, что видеообращение Томаса Крукса, который стрелял в политика, было фальшивым.

Также мы сообщали и о том, как лидеры стран мира отреагировали на попытку убийства Трампа.