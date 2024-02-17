У Москві поліція заарештовує тих, хто прийшов до “Стіни скорботи” вшанувати пам'ять Навального

Затримання людей у Москві. Фото: скриншот

У Москві біля "Стіни скорботи" поліція затримала людей, які прийшли вшанувати пам'ять Олексія Навального. Приблизно 15 осіб ризикують бути звинуваченими за статтею за недотримання вимог правоохоронців.

Про це повідомляють російські ЗМІ у суботу, 17 лютого.

Затримання людей у Росії — деталі

Поліція наполягала на видаленні плакатів, тоді як присутні вигукували "Ганьба! Ганьба!"

У Санкт-Петербурзі після панахиди на згадку про Навального біля Соловецького каменю було затримано не менше 10 осіб, серед яких були літні жінки.

У Челябінську повідомляється про затримання чотирьох людей, включаючи журналістку, яка знімала, як чоловік руйнував меморіал та розкидав квіти.

Також були затримання громадян в Улан-Уде, Томську, Новосибірську, Сургуті, Єкатеринбурзі, Сиктивкарі та Самарі.

Нагадаємо, прессекретар російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у виправній колонії.

За інформацією російських ЗМІ, причиною смерті Навального став тромб, що відірвався. Раніше його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Росіяни звинувачують у смерті Навального російського диктатора Володимира Путіна.

У США та ЄС також вважають, що Путін та його система винні у смерті опозиціонера.

Водночас чиновники Держдуми РФ вважають винними керівництво країн Заходу та України.