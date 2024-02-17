В Москве полиция арестовывает тех, кто пришел к “Стене скорби” почтить память Навального
В Москве, возле "Стены скорби", полиция задержала людей, которые пришли почтить память Алексея Навального. Примерно 15 человек рискуют быть обвиненными по статье за несоблюдение требований правоохранителей.
Об этом сообщают российские СМИ в субботу, 17 февраля.
Задержание людей в России — детали
Полиция настаивала на удалении плакатов, в то время как присутствующие выкрикивали "Позор! Позор!"
В Санкт-Петербурге после панихиды в память о Навальном возле Соловецкого камня было задержано не менее 10 человек, среди которых были пожилые женщины.
В Челябинске сообщается о задержании четырех человек, включая журналистку, которая снимала, как мужчина разрушал мемориал и разбрасывал цветы.
Также были задержания граждан в Улан-Удэ, Томске, Новосибирске, Сургуте, Екатеринбурге, Сыктывкаре и Самаре.
Напомним, пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть в исправительной колонии.
По информации российских СМИ, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб. Ранее его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.
Россияне обвиняют в смерти Навального российского диктатора Владимира Путина.
В США и ЕС также считают, что Путин и его система виновны в смерти оппозиционера.
В то же время чиновники Госдумы РФ считают виновными руководство стран Запада и Украины.
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