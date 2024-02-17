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В Москве полиция арестовывает тех, кто пришел к “Стене скорби” почтить память Навального

17 февраля 2024 15:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Москве полиция арестовывает тех, кто пришел к “Стене скорби” почтить память Навального
Задержание людей в Москве. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Москве, возле "Стены скорби", полиция задержала людей, которые пришли почтить память Алексея Навального. Примерно 15 человек рискуют быть обвиненными по статье за несоблюдение требований правоохранителей.

Об этом сообщают российские СМИ в субботу, 17 февраля.

Задержание людей в России — детали

Полиция настаивала на удалении плакатов, в то время как присутствующие выкрикивали "Позор! Позор!"

В Санкт-Петербурге после панихиды в память о Навальном возле Соловецкого камня было задержано не менее 10 человек, среди которых были пожилые женщины. 

В Челябинске сообщается о задержании четырех человек, включая журналистку, которая снимала, как мужчина разрушал мемориал и разбрасывал цветы.

Также были задержания граждан в Улан-Удэ, Томске, Новосибирске, Сургуте, Екатеринбурге, Сыктывкаре и Самаре.

Напомним, пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть в исправительной колонии.

По информации российских СМИ, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб. Ранее его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Россияне обвиняют в смерти Навального российского диктатора Владимира Путина.

В США и ЕС также считают, что Путин и его система виновны в смерти оппозиционера.

В то же время чиновники Госдумы РФ считают виновными руководство стран Запада и Украины.

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