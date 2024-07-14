Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow После покушения на убийство рейтинг Трампа резко подскочил arrow

После покушения на убийство рейтинг Трампа резко подскочил

14 июля 2024 16:57
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Выборы президента США — рейтинг Трампа снова вырос из-за покушения на убийство
Выступление Дональда Трампа в Пенсильвании перед покушением. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

После покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, рейтинг поддержки главы республиканцев снова вырос. Сейчас он еще больше опережает президента страны Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной платформы Polymarket.

Читайте также:

Рейтинг Трампа снова увеличился

По опубликованным данным, бывший президент США собрал уже более 70% голосов. Такие показатели подскочили после того, как стало известно, что в штате Пенсильвания произошло покушение на жизнь главы Республиканской партии.

рейтинг трампа 2024
Статистика распределения голосов на Polymarket

В то же время ведущие американские вещатели предполагают, что стрельба в Пенсильвании почти гарантированно дает Трампу победу на президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре этого года.

Покушение на Дональда Трампа — что известно

Напомним, во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в политика несколько раз стрелял 20-летний Томас Крукс. К счастью, пуля задела ухо бывшего президента, и он остался жив. Сам стрелок был убит оперативниками.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся. А также мы сообщали и о том, как лидеры стран мира отреагировали на попытку убить главу республиканцев.

США выборы рейтинг Дональд Трамп президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля