Выборы президента США — рейтинг Трампа снова вырос из-за покушения на убийство

Выступление Дональда Трампа в Пенсильвании перед покушением. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

После покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, рейтинг поддержки главы республиканцев снова вырос. Сейчас он еще больше опережает президента страны Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной платформы Polymarket.

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По опубликованным данным, бывший президент США собрал уже более 70% голосов. Такие показатели подскочили после того, как стало известно, что в штате Пенсильвания произошло покушение на жизнь главы Республиканской партии.

Статистика распределения голосов на Polymarket

В то же время ведущие американские вещатели предполагают, что стрельба в Пенсильвании почти гарантированно дает Трампу победу на президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре этого года.

Покушение на Дональда Трампа — что известно

Напомним, во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в политика несколько раз стрелял 20-летний Томас Крукс. К счастью, пуля задела ухо бывшего президента, и он остался жив. Сам стрелок был убит оперативниками.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся. А также мы сообщали и о том, как лидеры стран мира отреагировали на попытку убить главу республиканцев.