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Посольство України у США відреагувало на спробу вбити Трампа

14 липня 2024 11:25
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Замах на Трампа 13 липня — реакція посольства України у США
Дональд Трамп після спроби замаху. Фото:REUTERS/Brendan McDermid
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В посольстві України у Сполучених Штатах відреагували на спробу вбивства експрезидента країни Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Там заявили, що всі винні мають бути покарані.

Про це заявила Надзвичайний та Повноважний посол України у США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Twiiter.

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"Україна шокована звісткою про жахливий напад у Батлері, штат Пенсильванія. Наші молитви та побажання якнайшвидшого одужання Дональду Трампу, та молитви всім родинам невинних жертв. Терору і насильству не повинно бути місця. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності", — пише дипломатка.

замах на трампа 13 липня
Скриншот допису Маркарової

Замах на Дональда Трампа — що відомо

Нагадаємо, під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії в політика декілька разів стріляли. На щастя, куля зачепила вухо колишнього президента, і він залишився живим. Самого стрільця було вбито оперативниками. 

На інцидент відреагував президент США Джо Байден, який заявив, що буде "молитися" за нього, попри те, що незадовго до цього експрезидент запропонував йому пройти тест на розумові здібності заради блага країни.

Проте невдовзі Трамп зробив першу заяву після замаху, де запевнив, що ніколи не здасться. 

США вбивство Дональд Трамп посол Україна замах Кримінал

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