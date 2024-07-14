Покушение на Трампа 13 июля — реакция посольства Украины в США

Посольство Украины в США отреагировало на попытку убить Трампа
В посольстве Украины в Соединенных Штатах отреагировали на попытку убийства экс-президента страны Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Там заявили, что все виновные должны быть наказаны.
Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Twiiter .
"Украина шокирована известием об ужасном нападении в Батлере, штат Пенсильвания. Наши молитвы и пожелания скорейшего выздоровления Дональду Трампу и молитвы всем семьям невинных жертв. Террору и насилию не должно быть места. Все виновные должны быть привлечены к ответственности", — пишет дипломат.
Покушение на Дональда Трампа — что известно
Напомним, во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в политика несколько раз стреляли. К счастью, пуля задела ухо бывшего президента, и он остался жив. Сам стрелок был убит оперативниками.
На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявив, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.
Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся.
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