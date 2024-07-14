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Посольство Украины в США отреагировало на попытку убить Трампа

14 июля 2024 11:25
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Покушение на Трампа 13 июля — реакция посольства Украины в США
Дональд Трамп после попытки покушения. Фото:REUTERS/Brendan McDermid
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В посольстве Украины в Соединенных Штатах отреагировали на попытку убийства экс-президента страны Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Там заявили, что все виновные должны быть наказаны.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Twiiter .

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"Украина шокирована известием об ужасном нападении в Батлере, штат Пенсильвания. Наши молитвы и пожелания скорейшего выздоровления Дональду Трампу и молитвы всем семьям невинных жертв. Террору и насилию не должно быть места. Все виновные должны быть привлечены к ответственности", — пишет дипломат.

покушение на трампа 13 июля
Скриншот сообщения Маркаровой

Покушение на Дональда Трампа — что известно

Напомним, во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в политика несколько раз стреляли. К счастью, пуля задела ухо бывшего президента, и он остался жив. Сам стрелок был убит оперативниками.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявив, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся.

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