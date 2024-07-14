Вибори президента США — рейтинг Трампа знову зріс через замах на вбивство

Виступ Дональда Трампа у Пенсильванії перед замахом. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Після замаху на колишнього президента США Дональда Трампа, рейтинг підтримки глави республіканців знову зріс. Наразі він ще більше випереджує президента країни Джо Байдена.

Про це свідчать дані криптовалютної платформи Polymarket.

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За опублікованими даними, колишній президент США назбирав вже понад 70% голосів. Такі показники підскочили після того, як стало відомо, що у штаті Пенсильванія стався замах на життя очільника Республіканської партії.

Статистика розподілу голосів на Polymarket

Водночас провідні американські мовники припускають, що стрілянина у Пенсильванії майже гарантовано надає Трампу перемогу на президентських виборах у США, які відбудуться цьогоріч у листопаді.

Замах на Дональда Трампа — що відомо

Нагадаємо, під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії в політика декілька разів стріляв 20-річний Томас Крукс. На щастя, куля зачепила вухо колишнього президента, і він залишився живим. Самого стрільця було вбито оперативниками.

На інцидент відреагував президент США Джо Байден, який заявив, що буде "молитися" за нього, попри те, що незадовго до цього експрезидент запропонував йому пройти тест на розумові здібності заради блага країни.

Проте невдовзі Трамп зробив першу заяву після замаху, де запевнив, що ніколи не здасться. А також ми повідомляли й про те, як лідери країн світу відреагували на спробу вбити главу республіканців.