Руководили людьми через чипы — в России шокировали новой версией теракта в ТРЦ "Крокус"

Пожар в ТРЦ "Крокус". Фото: росСМИ

Российский генерал-майор Владимир Овчинский обвинил западные спецслужбы в теракте, произошедшем в торговом центре "Крокус Сити Холл" 22 марта. По его словам, террористам из Таджикистана якобы вживили чипы в мозг, ко всему этому их "накачали" наркотиками.

Такую версию событий Владимир Овчинский выдал в эфире пропагандистского "Первого канала".

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"Им отключили сознание, там, скорее всего, в комплексе действовали, психотропные вещества, нейропсихологическое программирование и, возможно, чипы вставлены. Потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком. Например, эксперименты Илона Маска, когда он из свиней делает людей…" — заявил Овчинский.

Он считает, что это "хорошо организованный террористический акт на уровне западных спецслужб", ведь якобы только запад владеет такими средствами воздействия на людей.

Кто виноват в теракте в ТРЦ "Крокус"

Напомним, что в пятницу, 22 марта, в российском Подмосковье произошел теракт в ТРЦ "Крокус". По состоянию на 24 марта известно о 137 погибших и 180 пострадавших.

В России не перестают придумывать новых виновных в совершении теракта в Подмосковье. Так, глава ФСБ РФ Александр Бортников обвинил Великобританию, США и Украину.

В МИД России официально обвинили Украину в якобы совершении теракта в "Крокусе". В украинском МИДе заявили, что Украина к этому не причастна.

Ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", назвавшая теракт местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Кроме того, в ISW сообщили, что сам способ проведения теракта отвечает предварительным атакам боевиков ИГИЛ.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТРЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.